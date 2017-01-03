Narsingh için teklif yapıldı

Lukas Podolski'yi satmaya hazırlanan Galatasaray, Garry Rodrigues'den sonra Narsingh'le de anlaşma zemini arıyor.



Sabah Gazetesinin haberine göre PSV ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Narsingh'in menajerinin İstanbul'a geldiği ve Taksim'deki Divan Otel'de Başkan Dursun Özbek'le görüştüğü öğrenildi.

Hollandalı yıldızla el sıkışıldığı anda kulübü ile masaya oturulacak. PSV'de bu sezon yedek kalmaya başlayan Narsingh, sağ kanatta ve forvette görev yapabiliyor.



Riekerink bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde PSV'nin oynadığı maçları takip etti ve Narsingh'le ilgili yönetimine olumlu görüş verdi.