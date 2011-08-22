-Narkozlu hastayı tacize 4 yıl hapis ADANA (A.A) - 22.08.2011 - Adana'da, özel bir hastanede ameliyat öncesi narkoz verilen kadın hastaya elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan hastane çalışanı 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 1 Aralık 2009'da, görev yaptığı özel hastanede kadın hasta K.Y'ye (29) narkozluyken elle cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Orhan Şengül (23) hazır bulundu. Sanık Orhan Şengül, duruşmadaki son savunmasında, görev yaptığı özel hastanenin ameliyathane bölümünde göğüs operasyonu yapılmak üzere anestezi uygulanan kadın hastaya tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmedi. Şengül, hastanede ameliyathane teknikeri olarak çalıştığını, hastaya sonda takılması için tüm hazırlıkları kendisinin yaptığını belirterek, şunları kaydetti: ''Anestezi uygulandıktan sonra hastanın ayağında kasılma olduğu için dizine bastırmak zorunda kaldım. Daha sonra hastaya sonda takılması gerekiyordu. Bu işlemi yapacağım sırada görevli doktorlardan Erhan Coşkun kendisinin yapacağını söyledi. Kimseye cinsel saldırıda bulunmadım, sadece görevimi yaptım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.'' Mahkeme başkanı, Orhan Şengül'ü 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Müşteki K.Y, önceki duruşmalardaki ifadesinde, ameliyattan önce sanığın kendisine ''Canım üşüyor musun?'' dediğini ve vücudundaki dövmeleri sorduğunu ileri sürmüştü. Eşinin hastanede doktor olduğunu ve bu nedenle diğer personelin kendisine karşı mesafeli yaklaştığı için sanığın konuşmalarından rahatsızlık duyduğunu belirten K.Y, ''Ameliyattan sonra sanığın bana tacizde bulunduğunu söylediler. Biz de daha sonra şikayetçi olduk. Olaydan dolayı ruh halim bozuldu. Bu konuda rapor almak üzere gönderildiğim hastanedeki sağlık görevlileri gördüğüm rüyalar ve hissettiklerimin yaşadığım olaydan kaynaklandığını söylediler. Sanığın bana böyle bir şey yapmaya hakkı yok'' diye konuşmuştu.