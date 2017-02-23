"Narkotik, ünlü isimleri artık gizleyecek"

Habertürk yazarı İpek Durkal, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ‘Narkotik operasyonlarında yakalanan kamuoyunca tanınan kişilerin afişe edilmemesi’ maddesini acil eylem planına eklediğini yazdı.

"Benim bu konudaki fikrim sabit" diyen Durkal, "Televizyon programlarında da yazılarımda da hep aynı şeye vurgu yaptım. Özellikle ünlü, başarılı ve sevilen sanatçıların isimlerinin kamuoyuna ifşa edilmesinin faydadan çok, zararı var" görüşünü dile getirdi.

Durkal, sözlerine şöyle devam etti:

"Algısı tam olarak gelişmemiş herhangi biri, uyuşturucu kullanmasa dahi, çok sevdiği, takdir ettiği bir ismin uyuşturucu kullandığını öğrendiğinde, “Demek ki bu uyuşturucu kötü bir şey değil, bak o da kullanıyor ve ne güzel işler yapıyor” yanılgısına düşebilir. Beyin bir kez, “Uyuşturucu anlatıldığı gibi kötü değil aslında”yı kaydederse, artık o kişi de potansiyel kullanıcı olur."

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