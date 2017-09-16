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Narkotik polisinden metruk evlere baskın

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği polisleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki terk edilen binalarda arama yaptı

16 Eylül 2017 20:10

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği polisleri, Battalgazi Mahallesi\'ndeki terk edilen binalarda arama yaptı. Tespit edilen uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanıcılarına ise işlem yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Merkez Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Battalgazi Mahallesi\'ndeki kullanılmayan, terk edilmiş binalarda arama yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı aramada polis ekipleri metruk binaların içinde uyuşturucu, alkol içtikleri tespit edilen gençlerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı

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