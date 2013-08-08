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Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı

12 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eray Özbal'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

08 Ağustos 2013 11:17

İstanbul Adliyesi'ne dün sabah saatlerinde götürülen 48 şüpheliden 21'i savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında denetimli serbestlik talebiyle mahkemeye sevk edilen oyuncular M.E. ve D.Y.'nin de aralarında olduğu 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile her hafta karakolda imza verme tedbiri konulurken, şarkıcı K.C'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi için ise tedbir konulmasına gerek duyulmadı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne dün sabah saatlerinde götürülen 48 şüpheliden 21'i savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. 27 şüpheli ise tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Aralarında S.A., H.Y., G.Ö., E.G. ve M.E.'nin de bulunduğu 12 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eray Özbal'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yurt dışı yasağı ve adli kontrol


Mahkeme serbest bırkılanlara adli kontrol uygulaması getirirken ayrıca yurt dışı yasağı ve 50'şer bin TL para cezası verdi.

Mahkeme kararı açıklandıktan sonra sanatçılar, M.E., H.Y., E.G., S.A., G.Ö. kendilerini bekleyen araçlarla adliyeden ayrıldı.

Adliyeden çıkan ünlüler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken sevinçli oldukları görüldü.

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