Narkotik köpeği Rona'ya ilgi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yeni oluşturulan \'Narkotim\' ekibi tarafından bir alışveriş merkezinde kurulan stantta ebeveynlere ve çocuklara uyuşturucudan korunmaya ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Etkinlikte, Narkotim ekibinin operasyonlarda kullandığı \'Rona\' adlı köpek ilgi odağı oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotim ekibi tarafından, uyuşturucu kullanımına karşı vatandaşların alacağı tedbirler ve çocuklarını nasıl korumaları gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Narkotim ekipleri, standın çevresini saran ebeveynlere, çocuklara ve vatandaşlara \'Çocuğumun uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum, kullandığını fark etim, ne yapmalıyım?\' başlıklı broşürleri dağıttı. Etkinliğe, Narkotim ekibinin operasyonlarda kullandığı \'Rona\' adlı köpek de getirildi. Uyuşturucu tacirlerinin zula tabir ettikleri yerlerde gizledikleri uyuşturucuların yerini tespit eden \'Rona\' ilgi odağı oldu.

Ekipler, diğer alışveriş merkezlerinde de stant kurularak halkın uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.



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