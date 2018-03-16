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Narkotik köpeği 'Julien'den uyuşturucuya geçit yok

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Julien'in tepki verdiği bir otomobilin bagajında 30 kilo 150 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

16 Mart 2018 16:41

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği \'Julien\'in tepki verdiği bir otomobilin bagajında 30 kilo 150 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, \'torbacı\' denilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaparken, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen otomobil, narkotik ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Julien\'in aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 30 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi, sürücü M.S. (31) gözaltına alındı. Operasyon anı ise insansız hava aracı drone ile kaydedildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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