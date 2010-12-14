Narkotik bir tırda 155 kilo eroin ele geçirdi

T24 - Beylikdüzü’nde bir TIR’da 155 kilo eroin ele geçirildi. Bir uzman çavuşla bir astsubay gözaltına alındı. Uzman Çavuş Çetin D.’nin İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şubesi’nde olduğu ortaya çıktı.



Narkotik polisi, Beylikdüzü’nde durdurduğu bir TIR aracında 155 kilo eroin ele geçirdi. Operasyonun devamında biri uzman çavuş, biri astsubay olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Milliyet gazetesinde yayımlana haber şöyle:



İstanbul’da görevli uzman çavuşun Halkalı’da oturduğu lojmanda çalınmış olduğu belirtilen 20 kilo eroin bulundu.





Beylikdüzü’nde durduruldu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İran’dan gelen eroinin Avrupa’ya sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Beylikdüzü’nde bir TIR aracı durduruldu.



Operasyonda TIR’ın gizli bölmelerine saklanmış 155 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonun devamında 1’i Zonguldak’ta görevli astsubay, 1’i İstanbul’da görevli uzman çavuş olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.





Evinde yakalandı



Bu kişilerin evlerine baskın yapıldı ancak herhangi bir şey bulunamadı. Halkalı’daki lojmanlarda yapılan aramada ise uzman çavuşun dairesinde, çalıntı olduğu belirlenen 20 kilo eroin ele geçirildi. Askerlerin eroinin yol boyunca güvenli şekilde götürülmesi konusunda etkili olduğu belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı ve Beşiktaş Merkez Komutanlığı’nda bulunan 2 asker işlemlerinin ardından Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.



Narkotik polisinin düzenlediği ve 175 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan Uzman Çavuş Çetin D.’nin İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şubesi’nde, Astsubay Ahmet T.’nin ise Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nda Asayiş Grup Komutanı olduğu ortaya çıktı.



Operasyonda 175 kilogram eroinin yanında 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin Euro ile 1500 TL ele geçirildi.





TIR’dan da 155 kilo eroin çıktı



Beylikdüzü’nde durdurulan TIR’ın içerisinde 155 kilogram eroin bulundu. Ayrıca operasyonda 1 Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.