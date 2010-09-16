-NARGİLE İÇTİ, LOKANTA KAPATTIRDI GAZZE (A.A) - 15.09.2010 - Gazze'deki Hamas yönetiminin, bir kadının nargile içmesine izin verdiği için bir otelin lokantasını kapattığı öne sürüldü. Otel sahiplerinden biri, polisin kadına, "Sanki bir suç işlerken suçüstü yakalamış" muamelesinde bulunduğunu iddia etti. Adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi, polisin kendilerini "geleneği ve İslami değerleri ihlal etmekle" suçladığını öne sürerek, otele 3 günlük kapatma cezası verildiğini bildirdi. Otelin cezasının daha sonra sadece lokantayı kapsayacak şekilde değiştirildiği bildirildi. Bir Hamas polis polis yetkilisi ise kapatma cezasının nargile yüzünden değil otelin "birtakım ihlalleri" yüzünden verildiğini söyledi. Kadınların halka açık yerlerde nargile içmesi yasağı temmuzda getirilmişti.