-NARENCİYEYE 125 DOLARLIK DESTEĞA DEVAM SİLİFKE (A.A) - 07.05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, narenciyedeki sorunların çözümü için uzun vadeli strateji oluşturduklarını, ancak, bu hazırlanana kadar narenciyedeki ton başına 125 dolarlık desteğe devam edeceklerini bildirdi. Bakan Çağlayan, Mersin'in Silifke ilçesinde, ağırlıklı olarak çilek üretiminin gerçekleştirildiği Atayurt beldesindeki ''Tarım İhracat Stratejisi ve İhracat Potansiyelini Değerlendirme Toplantısı''ndaki konuşmasında, üreticinin taleplerini devletin imkanları doğrultusunda değerlendireceklerini belirtti. Üreticilerin sadece üretim yapmakla ve bunları satmakla yetinmemesi gerektiğini anlatan Çağlayan, bu nedenle üretim merkezlerinde paketleme ve sanayi ürünü haline getirilmesi yönündeki yatırımlar için girişimlerde bulunulması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin ihracatta mucizeler gerçekleştirdiğini, bu nedenle ihracatın da her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Çağlayan, ''Yaş meyve sebze ihracatı 2,2 milyar dolar seviyesinde. Sektörün 2023 yılı hedefi ise 10 milyar dolardan fazla. Bu 10-12 yıl önceki Türkiye'nin tüm ihracatına denk gelir. Bu gelişmeyi çok önemsiyoruz'' dedi. Üreticinin taleplerini devletin imkanları doğrultusunda değerlendireceklerini kaydeden Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Narenciye için biliyorsunuz önceden 75 dolar destek açıklamıştık. Ancak daha sonra gelen talep doğrultusunda bunu ton başına 125 dolara çıkardık. Ödemelerimizi mahsup sistemine göre yapıyoruz. Ama arkadaşlara talimat verdim, en geç 2 aya ödeme yapılsın şeklinde. Ama hevesimiz kursağımızda kaldı. Biz bu çalışmayı yaparak, üreticimiz ihracatçımız zamanında para alsın diye çırpınırken, ana muhalefet partisi gidip, buna itiraz davası açtılar. Yine bu paralar 1-1,5 sene ödenmeyecek. Bunu size şikayet ediyorum. Her şeye muhalefet etmek adına buna muhalefet etmek, işçime, çiftçime muhalefet etmektir. Zamanında alınmayan para, para olmaktan çıkar. Ama bu durumda mahsuplarla ilgili arkadaşlara talimat verildi. 2010 yılına kadar ödenmeyen tüm mahsupları nakdiye çevirip ödeyeceğiz. Hazine ve Maliye ile de görüşüp, bundan sonraki süreçte de nakdi yapabilmek için yoğun olarak çalışacağız.'' Taze üzüm ihracatında da 50 dolar destek verildiğini hatırlatan Çağlayan, ''Üzümde, desteği 1 Haziran tarihi itibariyle yine aynı miktarda vereceğiz. Yani tarihi erkene çekiyoruz'' diye konuştu. Mersin ihracatındaki potansiyelin daha çok değerlendirmesi gerektiğini bildiren Çağlayan, çok kısa bir süre içerisinde Mersin ihracatını 5 milyar dolara çıkarmak gerektiğini kaydetti. -''UÇAN ÇİLEĞİMİZ OLACAK''- Mevcut durumda Türkiye'nin tüm dünyaya yaş meyve sebze ihracatı yaptığını, buna devam edeceğini bildiren Çağlayan, tüm dünya ülkelerinin yaptığı gibi, kendilerinin de üreticinin alın terini koruyup, kollamaya devam edeceklerine işaret ederek, şöyle devam etti: ''Silifke için çileğin ne olduğunu biliyorum. Ancak ömrü kısa olduğu için taşımacılığı zor olan çileğin, daha kolay ihraç edilmesi için yeni bir anlaşma yapıyoruz. THY ile bir görüşme yapıyoruz. Çileğin en hızlı bir şekilde gereken yere ulaştırılmasını sağlamak istiyoruz. Artık çileği uçuracağız. Uçan çileğimiz olacak.'' Mersin'de bir ilki gerçekleştireceklerini anlatan Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: ''Ürün güvenliği noktasında Mersin'de bir ilki başlatacağız. Türkiye'nin ve dünyanın en güvenli ürünlerinin Mersin'den üretileceğini ilan edeceğiz. Verilen kurallara uygun olarak üretim yapıldığı elinizdeki sertifikalarla olacak. Ürünleriniz hiç bir gümrükte sorun yaşamadan dünyaya gidecek.''