Narenciyemiz Rusya'da Tarkan'la tanıtılacak

Narenciye Tanıtım Grubu (NTG) Başkan Vekili Ali Kavak, Türk narenciyesinin, Rusya Federasyonu'nda sanatçı Tarkan'la tanıtılacağını bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Kavak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, Türk narenciyesinin en önemli pazarlarından biri olduğunu belirtti.

İhracat pazarlarını sağlamlaştırmayı ve artırmayı hedefleyen Türk ihracatçılarının, 2009-2010 sezonu için Rusya'yı hedef aldığını ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

''En Önemli pazarlarımızdan biri olan Rusya'daki pastadan aldığımız payı büyütmek ve pazar payımızı artırmak amacıyla önümüzdeki ayın son haftasından itibaren bir dizi tanıtım çalışması başlatacağız. Bu kapsamda dünyaca tanınan, aynı zamanda Rusya'da da çok sevilen Tarkan'la çalışmalar yürüteceğiz.

Türk narenciyesi, Moskova ve St. Petersburg'ta 80 bilboard ve 66 şehir içi otobüs üzerinde, ayrıca Rusya'daki 12 ulusal dergide Tarkan'la birlikte yer alacak. Bunun yanı sıra Rusya'ya giren Türk narenciyesinin üzerinde ay yıldızlı logolar kullanılarak, Türk ürünlerinin ayırt edilmesi sağlanacak.''