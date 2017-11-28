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Ekonomi

Narenciye üreticileri destek istedi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, narenciye üreticileri için destek istedi

28 Kasım 2017 21:07

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, narenciye üreticileri için destek istedi.
Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, narenciye üretiminde Aydın\'ın söz sahibi olduğunu belirterek 5 bin 404 dekarda mandalina, bin 404 dekarda portakal, 455 dekarda greyfurt ve 530 dekarda limon yetiştirildiğini kaydetti. Narenciye üretiminde gerekli iklim koşullarına sahip olunduğuna dikkat çeken Kocabaş, üreticiler için destek istedi. Kocabaş şunları ifade etti:
\"Bu yıl mandalinada don olayı nedeniyle rekoltede yüzde 60- 70 civarında düşüş yaşandı. Bu durumun fiyatlara yansıması bekleniyor. Ancak soğuk hava depoları kurulunca üretici, ürünü market almadan önce daha iyi bir fiyata satma imkânı elde edebilirse narenciye üretiminin artacağını umuyoruz. Narenciyenin dalında 1.5 lira civarında satılması, tüccarların, marketlerin daha fazla kazanması ve narenciyenin prim desteğinin olmaması bölgemizdeki narenciye üreticilerimizin en önemli sorunlarıdır. Ayrıca birlik ve kooperatifler de desteklenmeli. Tek bir satış fiyatı oluşturulmalı. Tüm Türkiye\'de aynı fiyatın uygulanması gerekir. Böylelikle tüccar ve marketler bölgemizden düşük fiyata mal alamayacak ve üreticiyi koruyan bir uygulama izlenebilecek. Söke Narenciye Birliği, beyanda bulunan narenciye üreticilerine ürünlerini pazarlamaları konusunda yardımcı oluyor. Üreticileri ve birlikleri koruyan satış fiyatları belirlenerek desteklemelerin artırılması gerekir.\"

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