Narenciye Tanıtım Grubu reklamında bu yıl 'Kanuni' ve 'Hürrem' oynadı

Narenciye Tanıtım Grubu Rusya merkez olmak üzere 26 ülkede gösterilmek için Muhteşem Yüzyıl oyuncularına bir tanıtım filmi çektirdi. Grubun tanımında filminde de ünlü oyuncular Halit Ergenç (Kanuni Sultan Süleyman) ve Meryem Uzerli (Hürrem Sultan) oynadı.

Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Ekonomi Bakanlığı'nca da desteklenen film tam gösterime girecekti ki Başbakan Tayyip Erdoğan'ın diziyle ilgili çıkışı gündeme oturdu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan filmin gösterime girmesini durdurdu. Aralık ayında gösterime girmiş olması gereken tanıtım filmi için Narenciye Tanıtım Grubu Başkanı Ali Kavak, "Yurt dışında medya tanıtımını yapan firma şartlara uymadığı için geciktik" şeklinde konuştu.

Daha önce, Rusya'da 2010 yılında Tarkan ile yapılan Türk narenciye tanıtımı çok başarılı geçmiş, narenciye ihracatında yüzde 37'lik bir artış elde edilmişti. 2012-2013 yılı için de televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl ile tanıtım atağı yapılması planlandı. Çünkü bu dizi, narenciyenin en çok satıldığı ülkeler Rusya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinde çok popüler olmuş ve milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Tanıtım Grubu dizi yapımcıları ve oyuncularla anlaştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın setinde yapılan tanıtım filminin hikasi ise şöyle: Halit Ergenç’in oynadığı Kanuni Sultan Süleyman haremde, önünde cariyeler, ellerinde narenciye dolu tepsilerle sultana sunum yaparlar. Sultan narenciyelere övgü dolu sözler sarf eder. Hürrem de Kanuni Sultan Süleyman’ın bu sözlerini kapı arkasından duyar. Hürrem, Kanuni’nin övgü dolu sözlerini cariye kızlara söylediğini düşünüp kızgın bir şekilde haremin kapısından içeriye girer. Kanuni, hiddetle içeri giren Hürrem’i görünce yanına çağırıp narenciyelerden yemesini ister. Kıskançlık içindeki Hürrem neye uğradığını şaşırır. Filmin çekimleri bitmiş ve montajı yapılmıştı. Aralık ayı başında da başta Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkeleri olmak üzere aynı anda gösterime sokulacaktı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 25 Kasım’da Kütahya Zafer Havalimanı açılış töreninde Muhteşem Yüzyıl dizisini eleştirerek “Kanuni’nin 30 yılı at üstünde geçmiştir. Ben o dizinin yönetmenlerini de televizyon sahiplerini de kınıyorum” demesi bir anda her şeyi alt üst etti.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği aynı zamanda Narenciye Tanıtım Grubu Başkanı Ali Kavak ile iddialarla ilgili şunları dedi: "Bakan Çağlayan’ın bu konuya karışması mümkün değil çünkü filmin parası cebimizden çıkıyor" Kavak, filmin gösterime girmemesi ile ilgilide, yurt dışında medya tanıtım ihalesini kazanan firmanın evraklarında sorun çıkmasından kaynaklandığını söyledi.

