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Dünya

Narcos dizisini sarsan ölüm

Narcos dizisi için Meksika'da çekim lokasyonu araştıran görevli öldürüldü

17 Eylül 2017 03:56

Netflix'in suç-drama türündeki Narcos dizisinin 4. sezonu için çekim lokasyonu araştıran prodüksiyon Carlos Muoz Portal vurularak öldürüldü. Meksika'nın en tehlikeli bölgesi Temascalapa kasabasında çekim lokasyonu için çalışan 37 yaşındaki Portal, kurşunlanmış halde arabasında ölü olarak bulundu.

Meksikalı yetkililer olayda şahit olmadığı için soruşturmada güçlük çekildiğini bildirdi. Neftlix ise Portal'ın ölümüne ilişkin ise hala net bir bilginin olmadığını açıkladı. Portal'ın bir arkadaşı ise Portal'ın çekim için bölgede bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, Portal 10 yıllık kariyeri boyunca James Bond Spectre, Hızlı ve Öfkeli ve Apocalypto gibi yüksek profilli filmlerde yer almıştı.

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