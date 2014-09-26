Nar ve limon çaldığı iddiasıyla tutuklandı, tecavüze uğradığı cezaevine geri gönderdildi!

Ceyhan M TİPİ Kapalı Cezaevinde bir mahkumun tecavüzüne uğrayan F.O, bir bahçeden nar ve limon çalmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanarak yine aynı cezaevine geri gönderildi. Nar ve limon çalmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle bir çocuğun tutuklanamayacağını söyleyen F.O’nun avukatı Tugay Bek, F.O’nun yeniden tutuklanmasının adeta cezalandırma amacı taşıdığına dikkat çekti.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre, F.O aynı koğuşta kaldığı bir mahkum tarafından taciz, tecavüz ve darpa maruz kalmış, cezaevi idaresine defalarca söylemesine rağmen koğuşu değiştirilmemişti. F.O, ruhsal durumunun kötüye gitmesi nedeniyle mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Gazetemizin “İkinci Pozantı Vahşeti” diye ortaya çıkardığı skandal kamu oyunda günlerce konuşulmuştu.

Çalma suçu bile yok

F.O’nun avukatı Bek, 18 Eylül tarihinde yaşanan olayda F.O’nun limon ve narları torbaya doldururken sesler duyduğunu, bu nedenle torbayı almadan bahçeden çıkmaya çalışırken yakalandığını anlattı. Bu nedenle çalma suçunun da gerçekleşmediğini ifade eden Bek, “Limon ve nar çalmaya teşebbüs etmek tutuklanmayı gerektirecek bir suç değil. Hele de çocuksa. Özel bir kasıt olduğu izlenimi veriyor. Burada kamuoyunda savcının tutumu ve cezaevi idaresinin yaklaşımı eleştirilmişti. F.O, bu konuda hassasiyet olduğu için cezalandırıldı” dedi.

İntihara kadar sürüklenebilir

Yaşadığı travma sonrasında ruhsal sorunlar yaşayan F.O’nun, psikolojik tedavisine de başlandı. Gözlem altında olan F.O’da intihar eğiliminin tespit edildiğini de söyleyen Bek, F.O’nun tekrar aynı cezaevine gönderilmesinin intihara davetiye olacağı konusunda uyardı. Mahkemenin daha önce ruhsal durumu gerekçesi ile F.O’yu tahliye ettiğini hatırlatan Bek, teşebbüs aşamasında kalan bir suç için, çocuk yaşta olan F.O’ya tutuklama tedbirinin uygulanmasının hakkaniyete ve adalete uygun olmadığını dile getirdi. Bek, F.O’nun tahliye edilmesi için Adana nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda da bulundu.

Soruşturma savcısı kendini aklamıştı

Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan tecavüz olayı daha önce de pek çok skandalla gündeme gelmişti. Olayın gündeme gelmesinin ardından, F.O’nun koğuşta bulunanlarca defalarca darbedildiği kamera kayıtlarında görülmesine rağmen cezaevi idaresinin hiçbir tedbir almadığı ortaya çıkmış, yine F.O, tecavüzden iki gün önce de koğuştan alınması için yardım istediği gardiyanlarca copla dövüldüğünü ifade etmişti. Buna karşın olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı cezaevi idaresi ve gardiyanlar hakkında takipsizlik kararı vermişti. Bir süre sonra soruşturmayı yürüten ve kamu görevlilerini aklayan savcının tecavüzün yaşandığı cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Veli Dökme olduğu ortaya çıkmıştı.