-NAR TOPLAMA TARTIŞMASI: 2 ÖLÜ İZMİR (A.A) - 24.10.2010 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de bahçede bulunan narları toplayan Müzeyyen Tokoğlu (60) ve Şükrü Gürler (42), kendilerine müdahale eden İ.H.U. (60) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından İ.H.U'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu Tokoğlu ve Gürler olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı İ.H.U'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.