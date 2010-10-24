T24 LogoT24 Logo
Gündem

NAR TOPLAMA TARTIŞMASI: 2 ÖLÜ İZMİR (A.A)

24 Ekim 2010 17:10

-NAR TOPLAMA TARTIŞMASI: 2 ÖLÜ İZMİR (A.A) - 24.10.2010 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeniköy'de bahçede bulunan narları toplayan Müzeyyen Tokoğlu (60) ve Şükrü Gürler (42), kendilerine müdahale eden İ.H.U. (60) ile tartıştı.  Tartışmanın büyümesinin ardından İ.H.U'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu Tokoğlu ve Gürler olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı İ.H.U'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24