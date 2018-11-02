Nar Kadın Dayanışması, İçişleri Bakanı Soylu'yu yalanladı: Rakamlar eksik

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl ve bu yılın ilk 7 ayında şiddete maruz kalan 393 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Nar Kadın Dayanışması’ndan Ayşegül Uçar, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017 verilerini hatırlatarak, “Soylu’nun verdiği rakamların eksik olduğunu belirtmek isteriz. Sadece 2017 yılında 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü” dedi.

2017’de 133 bin 809 kadının şiddete maruz kaldığını bildiren Bakan Soylu, bu yılın ilk 7 ayında ise şiddete maruz kalan kadın sayısının 96 bin 417 olduğunu ifade etti.

Soylu, 2017 yılı ve 2018 yılının ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadınlardan 393’ünün hayatını kaybettiğini kaydetti. Soylu’nun verdiği yanıta ilişkin açıklama yapan Gürer, Bu sadece kayıtlara geçen rakam; şiddete maruz kaldığını saklayan kadınlarla birlikte rakamın çok daha vahimboyutlarda olduğu acı bir gerçektir” dedi.

409 kadın öldürülmüştü

Soylu’nun yanıtına ilişkin BirGün’e konuşan Nar Kadın Dayanışması’ndan Ayşegül Uçar, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017 verilerini hatırlatarak, “Soylu’nun verdiği rakamların eksik olduğunu belirtmek isteriz. Sadece 2017 yılında 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü” dedi.

Uçar, şöyle devam etti:

“Soylu’nun verdiği sayıları doğru kabul ettiğimizde dahi çok ciddi bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu tablonun nedenini ise bizzat hükümetin politikalarında ve söylemlerinde aramak gerek. Kadını eve ve eşitsiz ve itaatkar bir konuma hapsedecek, haklarımızı, geleceğimizi yok edecek adımlarla hem toplum hem de yasalar yeniden dizayn ediliyor. Sonuçta kadın-erkek eşitliğini temelden reddeden din temelli bir toplumun inşası, erkek yargı kararları erkek şiddetini derinleştiriyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi bir devlet politikası olması gerektiği halde 6284 nolu kanun (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair) dahi tartışmaya açılıyor. Tüm bunların karşısında kadınlar, dayanışmayı ve mücadeleyi de yükseltiyor.”