-NAPOLYON'UN DERS NOTLARI 93 BİN AVROYA SATILDI PARİS (A.A) - 06.06.2011 - Napolyon'un sürgünde aldığı İngilizce derslerinin notları Paris'te yapılan müzayedede büyük ilgi gördü ve beklenmedik bir şekilde 90 bin avronun üzerinde alıcı buldu. Osenat adlı müzayedeevi tarafından düzenlenen açık artırmada, yenildiği İngilizler tarafından Güney Atlantik'teki Sainte-Helene adasına sürgüne gönderilen Napolyon'un el yazısıyla İngilizce ve Fransızca cümleler ile orijinal küçük desenlerden oluşan notları 7 bin ila 9 bin 500 avroya alıcı bulması beklenirken, 93 bin 125 avroya Paris'teki özel bir müze tarafından satın alındı. Haziran 1815'te Waterloo'da savaşı kaybeden Fransız imparatoru Napolyon, notlarında, zor anlaşılır bir İngilizceyle "Comment se portoient-ils. How do they do?" (Nasıllar?), "Qu'es qui étoit arrivé. What was it arrived" (Ne oldu?), "Combien étoint-ils. How many were they ?" (Kaç kişilerdi?) diye soruyor veya "To run. Courir" (koşmak) gibi fiilleri öğreniyor. Kendisini Ağustos ve Ekim 1815 tarihleri arasında bu uzak adaya getiren İngiliz gemisinde düşmanlarının dilini öğrenmeye kafaya koyan Napolyon, Fransız devriminde Londra'ya yerleşen ve İngilizceyi iyi bilen sadık kont Las Cases'den Ağustos 1815'te Madere'deki ilk molada ilk derslerini almaya başlıyor. Las Cases, 1823'te yayımlanan Sainte-Helen Anıları'nda Mayıs 1821'de 51 yaşında bu adada ölen Napolyon'un İngilizceyi okuyamamaktan utanç duyduğunu ve İngilizce derslerine Ocak 1816'da daha sıkı sarıldığını belirtiyor. İngilizceyi öğrenmek Napolyon için gerçek bir fetih olacaktı. Fransız imparator Nisan 1816'ya dek düzenli İngilizce çalıştı ve İngilizceyi iyi kötü okuyup yazacak düzeye geldi, ancak konuşmayı tam öğrenemedi.