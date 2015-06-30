Napolyon neden 'Müslümanım' dedi?

Tarih alanında uzmanlaşan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın Mısır işgalinde ülke halkına Müslüman olduğunu söylediğini yazdı. Bardakçı, yazısında Napolyon Bonapart, 1798’de Mısır’ı işgale kalktığı zaman halkı yanına çekebilmek için bir bildiri yayınlamış ve ‘Buraya gaspedilmiş haklarınızı iade için geldim. Ben, Allah’a Mısır’ın başında olan Memlükler’den daha fazla inanıyorum. Hazreti Muhammed’e ve hayran olduğum Kur’an-ı Kerim’e büyük hürmet gösteriyorum’ demişti” ifadelerine yer verdi.

Murat Bardakçı’nın Habertürk gazetesinin bugünkü (30 Haziran 2015) nüshasında “Napolyon menfaat uğruna ‘Müslüman oldum, Kur’an okuyorum’ demişti” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Menfaat düşüncesi insana neler yaptırmaz! Napolyon Bonapart’ın bir zamanlar “Müslüman oldum” demesi gibi, dinini değiştirdiği iddiasını bile ortaya attırır.

Bonapart’ın yıldızı, Fransız İhtilali’nden hemen sonra parladı. Yerini sağlamlaştırabilmek için o devirde Osmanlı İmparatorluğu’na ait bulunan Mısır’ın işgali fikrini gündeme getirdi. İşgalden amaç, İngiltere’nin Hindistan yolu üzerindeki kontrolüne son verilmesi ve Mısır gibi zengin ve stratejik bir bölgenin Fransız kontrolü altına girmesiydi.

‘İnanca hürmet edin’

19 Mayıs 1798 sabahı Toulon’dan demir alan 600 gemilik Fransız donanması, taşıdığı 40 bin asker ile 1 Temmuz sabahı İskenderiye önlerine ulaştı. Napolyon, askerlerine yol boyunca “Mısır’ın halkı Müslüman’dır. İnançlarına ve âdetlerine hürmet edin” demişti.

Mısır valisi olan Ebubekir Paşa’nın, Fransız işgali karşısında yapacağı pek bir şey yoktu. Mısır, o dönemde resmen Osmanlı toprağı sayılıyordu ama asıl güç zaten ülkeye asırlardan beri hâkim olan Memlükler’in elindeydi.

Beyanname yayınladı

Napolyon’un karaya çıktıktan sonraki ilk işi, gemide hazırlatmış olduğu Arapça bir beyannameyi halka duyurmak oldu.

Beyannamede şöyle deniyordu:

“Kafkas dağlarından ve Gürcistan’dan getirilmiş olan Memlükler, dünyanın en güzel yerini çoktan beridir zulüm altında tutuyorlar. Fakat her şeye kadir olan Allah artık bu hükümdarlığın son bulmasını emretti.

Ey Mısırlılar! Size, benim buraya dininizi yıkmak için geldiğim söylenecektir. Bu açık bir yalandır, inanmayınız. Zalimlere benim buraya gasp edilmiş haklarınızı iade için geldiğimi, Allah’a Memlükler’den daha fazla inandığımı ve Hazreti Muhammed ile hayranlığımı celbeden Kur’an-ı Kerim’e hürmetkâr olduğumu söyleyiniz. Nerede verimli arazi, kıymetli elbiseler, güzel esirler ve mükemmel evler varsa, hepsi Memlükler’e ait. Eğer Mısır onların çiftliği ise Allah’ın bunu onlara verdiğine dair tapu senetlerini göstersinler. Allah adildir ve merhametlidir. Bundan böyle herkes idareye ortak olacak ve mutlu şekilde yaşayacak.

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