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Ekonomi

NAPOLYON KİRAZI DALINDA KALDI AFYONKARAHİSAR (A.A)

22 Temmuz 2010 18:15

-NAPOLYON KİRAZI DALINDA KALDI AFYONKARAHİSAR (A.A) - 22.07.2010 - Yetiştirdiği Napolyon cinsi kirazı ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, hasat döneminde yağan yağmurlar nedeniyle 20 bin ton kirazın dalında kaldığı bildirildi. Sultandağı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından kiraz bahçelerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 40 bin ton kiraz üretildiği, hasat dönemindeki yağışların ihraçlık kirazlarda çatlama, çürüme ve siyahlaşmaya yol açtığı ve hem fiyatların çok düşük olduğu hem de 20 bin ton kirazın dalında kaldığı belirlendi. Sultandağı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemelerde, 17 bin dekar alanda dikili 350 bin kiraz ağacında, ortalama ağaç başına verim 60 kilo iken bu yıl meyve tutumunun yüksek olması nedeniyle 100-120 kilo arasında değiştiği de tespit edildi. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle toplanan kirazların yüzde 35'inin ihraç edildiği, yüzde 65'inin ise iç piyasada tüketildiği belirtilirken, aşırı yağışlardan sonra hava sıcaklıklarının aniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasının, kirazın çatlamasına ve erken olgunlaşmasına neden olduğu kaydedildi. Söz konusu kirazın dış piyasalara sunulamayacağı, bu durumun ise alım fiyatlarına yansıdığı, iç piyasada tüketilen 2'inci ve 3'üncü sınıf kirazların 50 ve 70 kuruştan satıldığı bildirildi.

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