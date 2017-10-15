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Spor

Napoli’yi durdurabilen yok!

İtalyan ekip, Serie A'da henüz puan kaybı yaşamadı

15 Ekim 2017 13:38

İtalya Serie A’nın 8. haftasında Napoli, Roma deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Avrupa liglerinde bu sezon 8’de 8 yapan tek takım oldu. Napoli’ye galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

Ev sahibi Roma’da milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın 71’inci dakikasında Alessandro Florenzi’nin yerine oyuna dahil oldu.

Avrupa ligleri genelinde 8’inci haftaya La Liga’da mücadele eden Barcelona ile birlikte sadece galibiyet alarak gelen Napoli, Roma’yı deplasmanda yenerek unvanını korudu. Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona ise Napoli’yi zirvede yalnız bıraktı.

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