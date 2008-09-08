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Spor

Napoli'ye bir ceza daha

Napolili taraftarların, Roma-Napoli arasında sezon açılışında oynanan lig maçına tren gaspederek gitmeleri hakkında verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.

08 Eylül 2008 03:00



Napolili taraftarların, Roma-Napoli arasında sezon açılışında oynanan lig maçına tren gaspederek gitmeleri hakkında verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce bir yıl süreyle deplasman maçına gitmeleri yasaklanan Napolili taraftarlara bu kez de, 31 Ekim tarihine kadar Napoli San Paolo Stadı'nda oynanacak maçlarda, organize taraftar gruplarına ev sahipliği yapan kale arkası tribününün kapatılması cezasının yanısıra 10 bin Euro da para cezası verildi.

Karara çok sinirlenen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise, "Taraftar taşınmasının engellenmesini anlarım. Ama taraftar bile olmayan birkaç kendini bilmezin suçu yüzünden sahanın kapatılması saçmalık. Artık yeter. Her an gidebilirim" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de bir kaç gün önce Napoli'ye yaptığı ziyaret sırasında, "Napoli suçlu değil. Taraftarların suçunun cezasını futbol kulübüne kesmek doğru değil" açıklamasında bulunmuştu.


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