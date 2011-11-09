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Dünya

Napolitano'dan erken seçim çağrısı ROMA (A.A)

09 Kasım 2011 20:15

-Napolitano'dan erken seçim çağrısı ROMA (A.A) - 09.11.2011 - İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Başbakan Silvio Berlusconi'nin istifa edeceği konusunda şüphe olmadığını söyledi. Napolitano, yaptığı açıklamada, yeni mali istikrar yasasının birkaç gün içinde kabul edileceğini belirtti. Yeni hükümetin kısa süre içinde oluşturulacağını ve parlamentonun feshedileceğini dile getiren Napolitano, erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu. Napolitano, İtalya'nın uzun süre hükümetsiz kalacağı korkularının temelsiz olduğunu kaydetti. Napolitano, acil durum önlemlerinin, ihtiyaç duyulduğu her an kabul edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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