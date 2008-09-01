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Spor

Napolilier tren gasp ettiler!

Roma deplasmanına gitmek isteyen, Napoli taraftarları bindikleri treni ele geçirdi.

01 Eylül 2008 03:00

İtalya Serie A'da sezon açılışı yine olaylı oldu. Yedi yıl aradan sonra Roma ile ilk kez taraftarlı maç oynama hakkını elde eden Napoli'nin fanatikleri olay çıkardı. Roma'daki maça gitmek isteyen yüzlerce taraftar, trende yer bulamayınca, biletli yolcuları indirip treni gasp ederek Roma'ya gitti. 250 biletli yolcu mağdur olurken, Napoli Savcılığı suçu demiryolları firması Trenitalia'ya yıktı.

Dün oynanan karşılaşma için Roma deplasmanına giden Napoli taraftarları, biletleri olmadığı için trenden dışarı çıkartılmayı kabul etmeyerek polisle çatıştı. Çıkan çatışmada dört demir yolu işçisi yaralanırken, trenin bazı vagonlara da zarar geldi.

Biletsiz taraftarlar, Napoli'de treni ele geçirerek, trenden çıkmayı redetti. Bunu üzerine polis, diğer yolcuların treni terketmesini ve başka bir trene binmesini isitedi. Üç saat gecikmeli kalkan Napoli-Roma treninin, Roma'ya varmasının ardından da çatışmalar son bulmadı. Hızın alamayan bazı Napoli taraftarları Roma Olimpiyat Stadı'nın dışında da polisle çatıştı.

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