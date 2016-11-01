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Spor

Napolili taraftarlar havalimanında basın mensuplarına küfür ettiler

Konuk ekibin taraftarları polis kortejile Vodafone Arena'ya sevk edildi

01 Kasım 2016 20:35

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak İtalyan temsilcisi Napoli'nin taraftarları, tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen taraftarlar, pasaport kontrolünün ardından Geliş Terminali'ne alındı.

Terminalde Beşiktaş aleyhinde tezahürat yapan bazı Napolili taraftarların çekim yapan basın mensuplarına da İngilizce küfür ettikleri görüldü.

Bu sırada polisin terminalde güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Konuk taraftarlar daha sonra araçlarla havalimanından ayrıldı.

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