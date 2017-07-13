Napoli'den basketbol maçı gibi fark!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, hazırlık maçında Anaunia'yı 17-0 yendi. Napoli'nin 17 gol attığı maçta, takımın 30 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, maçta 6 gole imza attı.

Napoli, ilk yarısını 7-0 önde kapattığı hazırlık maçını 17 farkla kazandı. Gök-mavili ekibin gollerini Insigne (2), Allan, Milik (3), Maksimovic, Mertens (6), Giaccherini (2), Rog ve Pavoletti kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda da yer alan İtalyan ekip, Serie A'yı 91 puanla şampiyon olan Juventus'un 5 puan arkasında 86 puanla ve 3'üncü sırada bitirmişti.