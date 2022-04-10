Napoli'ye şampiyonluk yarışında ağır darbe

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Fiorentina, deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup etti.

Milan ve Inter ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Napoli, kendi sahasında ağırladığı Fiorentina karşısında çok kritik bir mağlubiyet aldı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fiorentina'nın gollerini 29'da Nicolas Gonzalez, 66'da Jonathan Ikone ve 72'de Arthur attı. Napoli'de ise 58'de Dries Mertens vs 84'te Victor Osimhen'in attığı goller puan veya puanlar almaya yetmedi. Fiorentina, Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Fiorentina bu sonuçla haftayı 53 puanla kapatırken, Napoli ise 66 puanla hatfayı 3. kapattı. Birer maçı eksik olan Milan'ın 67, Inter'in ise 66 puanı bulunuyor.