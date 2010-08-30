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NAPOLİ SOSA'YI TRANSFER ETTİ MÜNİH (A.A)

30 Ağustos 2010 18:54

-NAPOLİ SOSA'YI TRANSFER ETTİ MÜNİH (A.A) - 30.08.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Almanya'nın Bayern Münih takımının Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa'yı transfer etti. Bayern Münih kulübünün açıklamasında, Sosa'nın Napoli ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Sosa, 2007'de Arjantin'in Estudiantes takımından Bayern'e transfer olmuş, ancak Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) çok başarılı olamamıştı. Bundesliga'da 35 maçta 2 gol atan Sosa, geçen sezon Estudiantes'e kiralanmıştı. Sosa'nın transfer ücreti konusunda ayrıntı verilmedi.

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