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Spor

Napoli Higuain'in yerine 34 milyon Euro'ya Polonyalı yıldızı aldı

Milik geçen sezon Ajax'ta 23 gol 10 asistle oynamıştı

06 Ağustos 2016 01:16

Gonzalo Higuain'i 94 milyon Euro'ya Juventus'a kaptıran Napoli, gündeminde yer alan Polanyalı golcü Arkadiusz Milik transferinde mutlu sona ulaştı. Napoli, Milik için Ajax’a 34 milyon Euro ödedi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kişisel Twitter hesabından paylaştığı gönderide 'Hoşgeldin Milik' ifadelerini kullandı. Transfer hakkında şimdilik detaylar açıklanmazken kısa süre içinde transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Milik, 23 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Polonya'nın EURO 2016 kadrosunda da yer alan golcü, şampiyonada çıktığı 5 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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NapoliGonzalo HiguainAjaxJuventusArkadiusz MilikTransfer

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