T24 LogoT24 Logo
Spor

Napoli fatihi, Antalyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak

22 Ekim 2016 14:30

Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'dan 3-2'lik Napoli zaferiyle dönen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 

Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan ve 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu averajla ikinci basamakta yer alan Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor.

Geride kalan 7 haftada galibiyetle tanışamayan ve 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Antalyaspor ise Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak

ETİKETLER

BeşiktaşNapoliAntalyasporOğuzhan Özyakup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24