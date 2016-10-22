Napoli fatihi, Antalyaspor'u ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'dan 3-2'lik Napoli zaferiyle dönen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan ve 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu averajla ikinci basamakta yer alan Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor.

Geride kalan 7 haftada galibiyetle tanışamayan ve 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Antalyaspor ise Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak