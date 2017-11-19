Napoli durmak bilmiyor

Serie A'nın 13. haftasında lig lideri Napoli, konuk ettiği AC Milan’ı 2-1 yendi.

Ev sahibi takımın oyunun kontrolünü elinde tuttuğu karşılaşmanın ilk yarısında, 33. dakikada atılan derinlemesine pasa hareketlenen Lorenzo Insigne, ceza sahasına girmeden kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemı Doveri, ofsayt gerekçesiyle önce gol kararı vermezken, yardımcı hakem sistemi VAR’da pozisyona tekrar baktıktan sonra gol kararı verdi ve Napoli 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı Napoli’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

73. dakikadaki Napoli hücumunda, ara pasla AC Milan savunmasının arkasına sarkan Polonyalı Piotr Zielinski, kaleci Donnarumma ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

90+1. dakikada AC Milan atağında Napoli defansından dönen takip eden Alessio Romagnoli, yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-1’e getirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Napoli mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Napoli puanını 35’e yükselterek liderliğini sürdürürken, sezonun 6. yenilgisini yaşayan Milan ise 19 puanda kalarak 7. sırada yer aldı.

Bu arada AC Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Napoli deplasmanına götürülmedi.