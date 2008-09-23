Napoli Drenthe'yi istiyor



İtalyan basınında çıkan haberlere göre Napoli, Real Madrid’de kadroya giremeyen sol bek Royston Drenthe için teklifte bulunacak.



Sol kanadın tamamında oynayabilen Hollandalı henüz geçtiğimiz yıl Feyenoord’dan 14 milyon Euro'ya İspanyol devine transfer olmuştu.



Ancak oyuncu Madrid’de kadroya girmekte oldukça zorlanıyor. Bu sebeple Drenthe yazın kiralık olarak takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti ve Fiorentina, Roma ve Juventus gibi birçok dev kulüp oyuncu ile ilgilenmişti.



Sonuç olarak Drenthe, takımda kalsa da Schuster’in Marcelo tercihi ile oyuncu yine yedek kulübesinde kaldı.



21 yaşındaki oyuncu şu anda önündeki seçenekleri değerlendiriyor ve gelen haberlere göre Napoli oyuncuya ocak ayında teklifte bulunacak.



Şu anda takımda Vitale sol bekte oynuyor ve Marino bu pozisyona daha iyi bir oyuncu istediğini saklamıyor.



Lavezzi, Hamsik gibi gençlerin bulunduğu takıma Drenthe’nin oldukça uygun olduğuna hiç şüphe yok.

