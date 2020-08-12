Napoli'den Merih Demiral'a teklif

Juventus'ta geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan ve son maçta formasına kavuşan milli futbolcu Merih Demiral'a Napoli'den teklif geldi.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Napoli, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma'dan Cengiz Ünder ile büyük ölçüde anlaşan Napoli, sportif direktör Cristiano Giuntoli aracılığıyla Juventus forması giyen Merih Demiral'ı da istedi.

Ancak Torino ekibi, Merih'i göndermeye kesinlikle sıcak bakmıyor. Sarri'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Andera Pirlo, 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.