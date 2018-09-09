Naomi Osaka tenis tarihinde grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka şampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 20'nci sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sıradaki Amerikalı Serena Williams ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasını kazandı. 20 yaşındaki Osaka ayrıca tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu.

36 yaşındaki Williams de yaptığı konuşmada, "Osaka iyi oynadı. Bu onun ilk grand slam turnuvasıydı. Kendisini tebrik ederim. Takımıma teşekkür ederim. Umarım burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yıldı." ifadelerini kullandı.

Williams protesto eden kalabalıktan Osaka'yı tebrik etmelerini istedi.