Naomi Osaka, Fransa Açık'ta basına konuşmayacak: "Sporcuların ruh sağlığı umursanmıyor"

Tenisin iki numarası Naomi Osaka, bu sene düzenlenecek Fransa Açık'ta basın mensuplarından soru almayacağını açıkladı. Osaka, basın toplantılarının sporcuların akıl sağlığı üzerinde "adil olmayan bir baskı oluşturduğunu" ifade etti.

5 grand slam şampiyonluğu bulunan genç tenisçi, "Bunu Roland Garros'ta basınla ilgili hiçbir şey yapmayacağımı duyurmak için yazıyorum. Her zaman insanların sporcuların ruh sağlığını önemsemediğini hissettim; bir basın toplantısı gördüğümde veya katıldığımda bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Osaka, "Genelde orada oturup daha önce defalarca cevapladığımız soruları cevaplıyor veya bize kendimizden şüphe ettiren soruları yanıtlıyoruz. Kendimi benden şüphe eden insanlara maruz bırakmayacağım" dedi.

Birçok tenis turnuvası oyunculara karşılaşmadan sonra basına konuşmayı zorunlu kılıyor. Basın toplantılarına katılmayan oyunculara para cezası veriliyor.