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Dünya

'Naomi dikkatimizi dağıttı'

Eski Liberya Devlet Başkanı'nın avukatı, kanlı elmas davasında Naomi Campbell'ın ifadesini alınmasını eleştirdi.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın avukatı, kanlı elmas davasında Naomi Campbell'ın ifadesini alınmasını eleştirdi. Avukat Griffiths, Campbell'in dikkat dağıttığını iddia etti.



Lahey'de eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın savaş suçu iddiasıyla yargılandığı davada top model Naomi Campbell'ın eski menajeri Carole White'ın sorgusuna devam edildi. Charles Taylor'ın avukatı Courtenay Griffiths ise davada Campbell ve menajeriyle, Mia Farrow'un ifade vermesini eleştirdi.

Taylor'ın avukatı, bu ifadelerle davada dikkatin dağıtıldığını savundu. Griffiths, savcılığı bu tanıkları çağırarak duruşmaya kamuoyunun ilgisini çekmeye çalışmakla suçladı.

Duruşmada Taylor'ın avukatı, Naomi Campbell'ın eski menajeri Carol White'a da sorular yöneltti ve White'ın ifadelerinin Campbell ve aktris Mia Farrow'la çeliştiğine dikkat çekti. Model Naomi Campbell 1997 yılında kendisine gönderilen taşların elmas olup olmadığını ve kimden geldiğini bilmediğini ifade etmişti. Eski menajeri ve aktris Mia Farrow ise ünlü modelin Liberya Devlet Başkanı ile flört ettiğini, elmasların da ondan geldiğini bildiğini söylüyor.

Davada Taylor'ın Sierra Leone'deki iç savaşta elmas karşılığında isyancı grupları silahlandırdığı ispatlanmaya çalışılıyor.


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