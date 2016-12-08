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Spor

Nantes'da Sergio Conceiçao dönemi

Nantes, Fransa Ligue 1'de 16 haftada topladığı 13 puanla 19. sırada bulunuyor

08 Aralık 2016 17:56

Ligue 1 takımlarından Nantes, Rene Girard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli eski milli oyuncu Sergio Conceiçao'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Conceiçao ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbolculuk döneminde İtalya'da Lazio, Parma ve Inter gibi takımlarda forma giyen Conceiçao, 2012'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde, ülkesinde Olhanense, Academica, Braga ve son olarak geçen sezon Vitoria Guimaraes'te görev yaptı.

Ligue 1'de 7 maçtır kazanamayan Nantes, 16 haftada topladığı 13 puanla 19. sırada bulunuyor.

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NantesRene GirardSergio Conceiçao

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