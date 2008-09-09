Nantes'a ağır fatura

Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes, iki sezon önce görevden alınan hocası Georges Eo'ya 1.2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum bırakıldı.



Haksızlığa uğradığı için Nantes'a bir dava açan Eo, 3.3 milyon dolar civarında bir tazminat almayı bekliyordu.



Bu karardan memnun olmadığını dile getiren Eo, şunları söyledi: "Ekonomik durumlar bir yana, bu karardan tatmin olmadım. Kovulmamın üzerinden 15 ay geçti. Ama hala kendimi üzgün hissediyorum."



2006'nın eylül ayında Nantes'da yardımcı antrenörlükten, teknik direktörlüğe getirilen Eo, beş ay geçtikten sonra görevden alınmış ve yerine Michel Der Zakarian getirilmişti