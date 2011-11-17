-Nantes Reze: 94 - Optimum TED Ankara Kolejliler: 70 ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Optimum TED Ankara Kolejliler Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda (C) Grubu'ndaki 3. maçında Fransa'nın Nantes Reze takımına 94-70 yenildi. Fransa'nın Nantes kentinde yapılan maçın ilk çeyreği 25-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Nantes Reze etkili oyunun sürdürdü ve devre araz-sına da 48-39 üstün girdi. Optimum TED Ankara Kolejliler, 3. çeyrekte sayı üretmekte oldukça zorlandı. Bu bölümde rakip potaya sadece 9 sayı atabilen Türk temsilcisi, 3. çeyrek sonunda 66-48'lik skorla 18 sayı geriye düştü. Optimum TED Ankara Kolejliler, son çeyrekte daha toparlanmış bir görüntü çizse de maç 94-70 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Optimum TED Ankara Kolejliler'de Demya Walker ile Lucie Bouthors 13'er sayı üretirken, Gülşah Akkaya 12 sayı buldu. Nantes Reze'de ise Lenae Williams 38 sayıyla maçın yıldızı oldu. Optimum TED Ankara Kolejliler, gruptaki 4. maçında 24 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Dexia Namur takımını konuk edecek.