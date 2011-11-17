T24 LogoT24 Logo
Spor

Nantes Reze: 94 

17 Kasım 2011 01:00

-Nantes Reze: 94 - Optimum TED Ankara Kolejliler: 70 ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Optimum TED Ankara Kolejliler Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda (C) Grubu'ndaki 3. maçında Fransa'nın Nantes Reze takımına 94-70 yenildi. Fransa'nın Nantes kentinde yapılan maçın ilk çeyreği 25-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Nantes Reze etkili oyunun sürdürdü ve devre araz-sına da 48-39 üstün girdi. Optimum TED Ankara Kolejliler, 3. çeyrekte sayı üretmekte oldukça zorlandı. Bu bölümde rakip potaya sadece 9 sayı atabilen Türk temsilcisi, 3. çeyrek sonunda 66-48'lik skorla 18 sayı geriye düştü. Optimum TED Ankara Kolejliler, son çeyrekte daha toparlanmış bir görüntü çizse de maç 94-70 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Optimum TED Ankara Kolejliler'de Demya Walker ile Lucie Bouthors 13'er sayı üretirken, Gülşah Akkaya 12 sayı buldu.  Nantes Reze'de ise Lenae Williams 38 sayıyla maçın yıldızı oldu. Optimum TED Ankara Kolejliler, gruptaki 4. maçında 24 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Dexia Namur takımını konuk edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24