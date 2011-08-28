-Nanmadol, Filipinler'de: 8 ölü, 6 kayıp MANİLA (A.A) - 28.08.2011 - Filipinler'i etkisi altına alan Nanmadol tayfunu nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu bildirildi. Filipinler'deki Sivil Savunma Bürosu Şefi Benito Ramos bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey ucunu kısa süre etkisi altına alan tayfunun daha sonra şiddetini yitirmesine karşın halen tehlikeli olmaya devam ettiğini belirtti. Ramos, ölenlerin, tayfunun etkisiyle başlayan seller ve toprak kaymaları sonucu boğulduğunu ya da toprak altında kaldığını söyledi. -Tayvan nanmadola hazırlanıyor- Nanmadol tayfununun geçiş yolu üzerinde bulunan Tayvan'da da deniz ve kara yolunda seyahat edenler için uyarılarda bulunulduğu, ayrıca ülkenin doğusu ve güneyindeki bölgelerde yaşayan 3.700 kişinin tahliyesi için gerekli planlamanın yapıldığı bildirildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, askerler ve kurtarma araç ve gereçlerinin beklenmedik durumlar için önceden tayfunun etkili olacağı bölgelere sevk edildiği belirtildi. Nanmadol tayfunun yarın erken saatlerde Tayvan'a ulaşması bekleniyor.