Nani'den transfer açıklaması

Portekizli futbolcu Nani, ülkesinde sadece Sporting'de forma giyeceğini açıkladı ve yurt dışına transferine yeşil ışık yaktı. Sezonu kiralık olarak Sporting'de geçiren Nani, "Buraya döneceğimin garantisini veremem. Çünkü hayat bazen size çok sayıda opsiyon sunabilir" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Portekizli yıldız ülkesinde Sporting Lizbon dışında başka bir kulüpte oynamak istemediğini belirterek, "Ya Sporting'de oynarım ya da dışarıda başka bir takıma transfer olurum" dedi.

Bonservisi Manchester United'da bulunan Nani, gelecek sezon hangi takımda oynayacağı sorusunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi. Portekiz'in Seixal kentinde düzenlenen "III Torneo de Futbol 7 Nani 360," futbol turnuvasına katılan Nani, transferi ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Kendimi gayet rahat hissediyorum’

Portekizli futbolcu, "Geleceğim henüz belli değil. Kendimi gayet rahat hissediyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde konumum netleşebilir. Ancak şu an sadece tatil yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sporting taraftarlarının, Benfica'ya transfer olmaması için baskı yaptığını hatırlatan Nani, "Bu da futboldaki rekabetin güzelliği... Taraftarlarımız endişe etmesinler burada Sporting dışında başka bir kulübün formasını giymem" dedi.

Nani, gazetecilerin "Bundan sonra hangi takımda oynayacaksınız?" sorusuna ise, "Profesyonelim. Kimseye buraya döneceğimin garantisi veremem. Çünkü hayat bazen size çok sayıda opsiyon sunabilir" şeklinde konuştu.