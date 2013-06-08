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Spor

Nani'den Galatasaray açıklaması

Manchester United'ın Portekizli yıldızı uzun süredir gündemi meşgul eden Galatasaray'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu

08 Haziran 2013 15:10

Portekiz milli takımının Rusya ile yaptığı Dünya Kupası grup eleme maçı sonrasında NTVSpor'a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, transferi konusunda kesin verilmiş bir kararın olmadığını ve Galatasaray’dan kimseyle görüşmediğini belirtti.

Manchester United'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki bir soruya, "Hayır, şu anda verilmiş bir karar yok. Birkaç gün düşüneceğim ve geleceğim hakkında karar vereceğim" diyen Nani, Galatasaray ile ilgili transfer söylentilerinin hatırlatılması üzerine ise "Futbolumu takdir eden bir çok takımın olması güzel. Ama  söylediğim gibi geleceğimi düşünmek için bir zaman var. Galatasaray'dan kimseyle görüşmedim" cevabını verdi. 

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