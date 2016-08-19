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Spor

Nani: Fenerbahçe'ye zorla transfer oldum

"Türkiye'de hayal kırıklığı yaşadım"

19 Ağustos 2016 16:34

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Manchester United'dan aldığı ve bu sezon başında Valencia'ya sattığı Luis Nani, İngiliz Guardian gazetesine röportaj verdi. Portekizli yıldız, Manchester United'da yaşadığı günleri anlatırken ayrılık sürecine dair kulübün kendisine yaptığı baskıdan bahsetti. "Fenerbahçe'ye zorla transfer oldum" diyen Nani, sarı lacivertlilerde ise beklediğini bulamadığını aktardı.

Nani'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Manchester United'da güzel günler yaşıyordum ancak sonra kulüp baskısıyla Fenerbahçe'ye transfer oldum. Yeni bir takıma transfer olduğunuzda insanların size yardım edeceğini düşünürsünüz. Ama böyle olmadı. Stres olan yerde hiçbir şey iyiye gitmez. F.Bahçe'de hayal kırıklığı yaşadım.ve Valencia'ya transfer oldum."

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