Nani attı, Fenerbahçe lider oldu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti ve liderliği getiren golü 84. dakikada Nani kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34 yaparak, 32 puanı bulunan Beşiktaş'ın maç fazlasıyla üstüne çıkarak liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.
Önemli dakikalar
Dakika 20: Fenerbahçe'de sakatlanan Alper Potuk'un yerine oyuna Lazar Markovic dahil oldu.
Dakika 29: Gökhan Gönül'ün pasında Yalçın Ayhan pas hatası yapınca Nani, aşırtma bir vuruşla topu kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden gönderdi. Ancak Yalçın Ayhan topu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 68: Medipol Başakşehir yarı alanında Josef De Souza'ya kayarak sert müdahalede bulunan Stephane Badji, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Dakika 84: Nani sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert bir şutla ters direk dibine şık bir vuruş yaparak golü attı: 1-0
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Nani, Fernandao
Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Mahmut, Alparslan, Mossoro, Badji, Emre, Visca, Doka, M. Batdal