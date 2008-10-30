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Spor

Nancy, Polonya'da kayıp!

Euroleague'de 2. haftanın açılış maçında Polonya temsilcisi Asecco Prokom, sahasında Fransa'nın Sluc Nancy ekibini ağırladı.

30 Ekim 2008 02:00


Euroleague'de 2. haftanın açılış maçında Polonya temsilcisi Asecco Prokom, Çarşamba akşamı evinde Fransa'nın Sluc Nancy ekibini ağırladı.

Prokom, 32-31 önde bitirdiği ilk yarının ardından ikinci yarıda maça ağırlığını koydu ve maçtan 91-62'lik skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte 7/9 iki sayı ve 6/8 üç sayı isabetleriyle oynayan NBA patentli guard Daniel Ewing 32 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile maçın yıldızı olurken David Logan 18 sayı, 4 asist, 3 top çalma, Patrick Burke 16 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

Konuk ekipte ise Cyril Julian 17 sayı, 9 ribaunt, Lamayne Wilson 16 sayı, 5 ribaunt ile maçı tamamladı.

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