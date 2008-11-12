Nancy Pelosi'den oto sanayisine destek

ABD sanayisinin ikonu GM zorda

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Kongre’yi, zor duruma düşen otomobil sanayine acilen mali yardım yapmaya çağırdı.Pelosi dün Kongre üyelerini, bankalar ve finans kuruluşları için bir süre önce kabul edilen 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden, otomobil sanayinin de yararlanmasını sağlayacak yasal düzenlemeyi derhal yapmaya çağırdı. Pelosi otomobil sanayine ne kadar para ayrılacağını belirtmedi.Gözlemciler, ülkenin en büyük otomobil şirketi olan General Motors’un, devlet yardımı olmadan iflastan kurtulamayacağını ve bu sektörde çalışan milyonlarca kişinin işini kaybedeceğini belirtiyor.Dün ayrıca Dünya Bankası, mali krizin yanısıra, ihracat ve hammadde fiyatlarının düşmesi nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin gelecek yıl önemli ölçüde yavaşlayacağını bildirdi.Dünya Bankası’nın raporunda, gelişmekte olan ülkelerde büyüme hızının önümüzdeki yıl, yüzde 2 oranında azalarak, yüzde 4 buçuğa ineceği belirtildi.Rapora göre, gelişmiş ekonomiler de küçülme kaydedilecek.Dünya Bankası yetkilileri, gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki üç yıl için 100 milyar dolarlık yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.Öte yandan önceki gün Washington’da Barack Obama ve Başkan Bush, zor durumdaki Amerikan otomotiv sektörüne yardım konusunu görüştü.Bu arada dünya borsaları, şirket karlarının düşük çıkmasının yol açtığı kaygılar nedeniyle dün büyük ölçüde değer kaybetti.