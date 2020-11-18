Nancy Pelosi, yeniden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı adayı gösterildi

ABD'de yapılan seçimlerde Kongre'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yeniden Nancy Pelosi'yi aday gösterdi.
Ülkede 3 Kasım'da yapılan seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğunu korumayı başaran Demokrat Parti'nin Yönetim Kurulu, ocak ayında başlayacak yeni dönemdeki önemli görevler için adaylarını belirledi.
Yapılan gizli oylamada, mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, bu koltuğa adaylık için tek başına girdiği yarışı kazandı.
Nancy Pelosi'nin görevine başlayabilmesi için ocak ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada toplam 435 vekilin 218'inin oyunu alması gerekiyor.
ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerde Temsilciler Meclisinin koltuklarının tamamı için oy kullanılmış, Demokratlar 219 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlamıştı.