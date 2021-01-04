Nancy Pelosi, 4. kez Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi

T24 Dış Haberler

ABD'de 117. Kongre toplanırken Demokrat Nancy Pelosi bir kez daha yasama organının alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne başkan seçildi.

Yemin töreninden önce yapılan seçimlerde Pelosi, 216 Demokrat üyenin desteğini alarak 214 oy barajını aştı ve bir kez daha Temsilciler Meclisi'nin lideri olmaya hak kazandı.

2 Demokrat, oylarını farklı isimlerden yana kullanırken, 3 tanesi de boş oy kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy 209 oy aldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı olarak 4. dönemine başlayan Pelosi, birinci önceliklerinin Koronavirüs pandemisini yenmek olacağını ve Kongre'nin krizde ön saflarda olanlara daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Pelosi, özellikle son döneminde Demokrat Parti tabanında daha ayrıştırıcı bir kişilik haline gelmişti. Özellikle partinin progresif kanadına yakın duran seçmen sosyal medyada sık sık Pelosi'nin daha muhafazakar yasalara destek vermesini eleştirmişti.

Demokratların yeni dönemde Temsilciler Meclisi'nde 222'ye karşı 211 üstünlüğü bulunuyor. Bu, Pelosi'nin liderlik ettiği en düşük Demokrat çoğunluğu olacak.