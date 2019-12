Namuslu devşirme aranıyor!

Badminton Federasyonu, 2012 Londra Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde transfer etmek istediği Endonezyalı erkek sporcu ve antrenörün, Türkiye’ye nişanlılarını da getirmek istemesi üzerine, rotayı aynı ülkedeki bayanlara çevirdi.



Federasyon Başkanı Murat Özmekik (yanda), olimpiyatlarda başarılı olabilmek için 8 yıl önceden hazırlanmak gerektiğine değinerek, "Bir olimpiyat şampiyonu yetiştirmek öyle kolay olmuyor. Bunun için en az 4 ila 8 yıl gerekiyor. Biz de 2012 için şimdiden çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda önce badmintonda dünya klasmanında ilk 3 arasında yer alan Endonezya’dan hem sporcu, hem de antrenör getirmek için bu ülkeye bir hocamızı gönderdik. Bulduğumuz erkek sporcular Türkiye’ye nişanlılarıyla gelmek isteyince, biz de bayanlara yöneldik" dedi. Özmekik, Endonezya asıllı Singapur vatandaşı olan bayan sporcu Hendra Wijaya Yogo Uki Kasah’ı Türkiye’ye getirmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, erkek sporcuların olimpiyat hazırlık merkezlerinde de nişanlılarıyla birlikte kalmak şartıyla Türkiye’ye gelmeyi kabul ettiğini söyledi.



Örf ve adetlerimize aykırı



Murat Özmekik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim örf ve ananelerimize ters olan bu durumu kabul etmedik. Yabancı sporcuların bu isteğine evet dediğimizde, yarın Türk sporcular da aynı istekte bulunursa onlara ne deriz düşüncesiyle, bu ülkedeki bayan sporculara yöneldik. Bu amaçla Endonezyalı Kasah’ı Türk badmintonuna kazandırmak için yaptığımız temaslarda olumlu yanıtlar aldık. Getirmeyi düşündüğümüz erkek antrenör de aynı sorunu çıkarınca, bayan antrenör Çin asıllı Endonezya vatandaşı Fanny Kumala Megahwati’ye yöneldik. Bu antrenörle anlaşmak üzereyiz. Amacımız 2012 Londra Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmek ve madalya kazanmak."



Tesis yok



Federasyonlarına tesis için yer bulmakta zorlandıklarını ifade eden Özmekik, şöyle konuştu:"Kendi çabalarımızla şimdilik Kırıkkale ve Samsun’da olimpiyatlara hazırlık merkezi kurduk. Ancak Ankara’da da bir merkez kurmak istiyoruz. Bu konuda spor teşkilatından gerekli desteği göremedik ve biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştük. Sayın Gökçek’ten, Keçiören’de 5 bin metrekarelik bir arazinin sözünü aldık. Şayet bu araziyi bir an önce alır da orada bir hazırlık merkezi kurarsak, inanıyorum ki 2012 Olimpiyatları’na hem katılma hem de orada başarılı olma bakımından sıkıntı yaşamayacağız."



Badminton nasıl oynanıyor?



Tüytop ya da badminton, raket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri bir oyundur. Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan bir oyun olan Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Badminton, kolayca öğrenilebilen, bay ve bayan, 7 yaşından 77 yaşına kadar bütün yaş grubunda insanların yapabildiği, ender sporlardandır. Şiddet içermemesi, oynaması ve seyredilmesinin zevkli olması nedeniyle, bayanların da büyük ilgisini çekmektedir. Tenis oyunları gurubundan olması nedeniyle rakipler arasında bir net (file) bulunur, dolayısıyla herkes kendine ayrılan sahada oynar, topu (tüytop) oldukça zararsızdır, böylece yaralanma veya sakatlanma riski en düşük etkinliklerdendir. Her yaşta ve her performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi zorlamaz, aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluşmaz.