Namoğlu'ndan VAR sistemi ile ilgili önemli açıklamalar

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, \"Hakem, video asistan önerisiyle pozisyonu görmek istiyorsa gidip ekrana bakacak. Monitöre bakmaya gittiği anda herhangi bir futbolcu peşinden giderse sarı kart verilecek\" dedi.

Antalya Belek\'te düzenlenen 2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri\'nin üçüncü gününde, Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemler FIFA atletik testine katıldı. Akdeniz Üniversitesi Stadı\'ndaki atletik testinde hakemlerin koşu süreleri ve fiziksel yeterlilikleri ölçüldü. FIFA kokartı taşıyacak hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler ile yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan\'ın da yer aldığı test, FIFA yetkilileri gözetiminde gerçekleştirildi. Testi MHK üyeleri de izledi.

Gazetecilere açıklamalar yapan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK\'nın Kış Semineri\'nde elle oynama, ikili mücadele ve maç yönetimi konularında hakemlerin eğitimden geçtiğini anlattı. Hakemin fiziksel kondisyonunun tam olması gerektiğini vurgulayan Namoğlu, atletik testinde hakemlerin saha denemelerinin bilimsel olarak yapıldığını dile getirdi. Namoğlu, testlerde kısa deparlı ve uzun koşular yapıldığını aktardı.

\"VAR, KUPADA YARI FİNAL VE FİNAL MAÇINDA DENENECEK\"

Video Yardımcı Hakem Uygulaması\'nı (VAR) bazılarının istemediğine ve karşı çıktığına işaret eden Namoğlu, \"Sahada bir hakem hata yaptığında, \'neden yaptın\' diye onun üzerine yükleniliyor. Yeri geldiğinde \'Futbol hakemler oyunu\' deniyor. Bugün Almanya, İtalya gibi ülkeler hem futbolda hem de hakemlikte ileri gitmiş ülkeler. Onların hakemliği futbolu bizden geri mi? Demek ki orada hatalar oluyor. Bu hataları minimuma indirmek için teknolojiden yararlanılıyor. Biz de şu ana kadar 28 maçta deneme yaptık. Online uygulamalara başlayacağız. Sahadaki hakemle video asistan hakemin konuşması olacak. Sezon biterken video asistan hakemlik çalışmalarını tamamlayıp kupa maçlarında final ve yarı finalde deneyerek, gelecek sene video asistan hakemlik hazır diyebileceğiz\" diye konuştu.

SARI KART UYARISI

Video Yardımcı Hakem Uygulaması ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapıldığına değinen Namoğlu, \"Sahada olan hakem, video asistan önerisiyle pozisyonu görmek istiyorsa gidip ekrana bakacak. Monitöre bakmaya gittiği anda herhangi bir futbolcu peşinden giderse sarı kart verilecek. Kim gelirse sarı kartla cezalandırıldığını bilecek. 5 kişi giderse 5\'ine, 10 kişi giderse tamamı sarı kartla cezalandırılacak. Dolayısıyla oradan bir kişi attığında gelmemeye başlarlar\" dedi.

ZAMAN ÇALMAYA KARŞI DUYARLI

Gazetecilerin, Şenol Güneş\'in oyunu yavaşlatan futbolculara hakemlerin kart göstermediği yönünde açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Namoğlu, seminerde hakemlerin oyunu hızlandırması için eğitimden geçtiğini söyledi. Türkiye\'de topla oynama süresinin 54 dakika olduğunu anlatan Namoğlu, İtalya ve İspanya\'da da aynı süre olduğuna dikkati çekti. Türkiye\'deki oynama süresinin Avrupa standardında zamanlama olduğunu aktaran Namoğlu, \"Türkiye\'deki süre, Avrupa\'dan farklı değil. Geçen sene 51 dakika olanı, bu sene 54 dakikaya çıkardık. Bu da Türk hakemlerinin sahada zaman çalmaya karşı daha duyarlı olduğunun somut delili\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hakemler ısınırken

- Hakemler parkurda koşarken

- Detay görüntüler

- MHK Başkanı Yusuf Namoğlu\'nun açıklamaları

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Emrah GÜL - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)